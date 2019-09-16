Анкара, , 19:31 — REGNUM «Острые моменты», связанные с Сирией, обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил 16 сентября журналистам телеканала «Россия-24» российский лидер по итогам встречи.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана проходили в Анкаре в закрытом для прессы режиме.

«Довольно подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили и о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — сказал Владимир Путин.

По его словам, сейчас речь идёт о тесной координации военных, спецслужб и дипломатов двух стран для достижения нормализации ситуации в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул, что на встрече были затронуты такие «острые моменты», как ситуация в Идлибе и на восточном берегу Евфрата.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре начинаются трёхсторонние переговоры по Сирии, в которых участвуют президенты России, Турции и Ирана, а также представители руководства МИД и военных ведомств этих стран

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