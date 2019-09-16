Анкара, , 19:12 — REGNUM В сирийском Идлибе наблюдается серьёзное ухудшение ситуации, которое требует адекватного реагирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Ирана Хасан Рухани на трёхсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

«Одной из ключевых целей стран-гарантов Астананинского процесса является предотвращение масштабного гуманитарного кризиса в регионе Идлиб. Но выполнение соглашение пошло не так, как планировалось, и прошло не так много времени с момента его подписания, как контролируемые террористами регионы не просто не сократились, а многократно увеличились», — заявил Рухани.

Эта ситуация подтверждает тот тезис, что террористам нельзя позволять злоупотреблять ситуацией, указал он.

Отдельную проблему составляет судьба мирных людей, которые находятся в руках боевиков, добавил президент.

«Как безопасно и достойно спасти невинных и мирных людей, находящихся в руках террористов — это вопрос, для которого необходимо найти оптимальное решение», — заявил Рухани.