Челябинск, , 19:12 — REGNUM В Челябинской области подведены итоги проекта по отбору кадров на государственную службу. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Проект «Команда Челябинской области» стартовал 28 июня. Всего его участниками стали около трёх тысяч человек. Из них в финал прошли 274 человека. В итоговом собеседовании участвовали 267 кандидатов и лишь 30 из их стали победителями.

Победили в конкурсе те, у кого наиболее хорошо развиты лидерские качества и управленческие компетенции. Им вручат дипломы. Кроме того, они будут включены в областной кадровый резерв. Их планируют вовлекать в программы профразвития, в стажировки и т.д.

Более того, один из победителей — Владимир Шамне — уже официально стал замглавы Челябинска по градостроительству. А Евгений Курилов согласован на пост замминистра строительства и инфраструктуры.

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