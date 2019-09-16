Анкара, , 19:02 — REGNUM Астанинский процесс укрепляет своё значение в процессе урегулирования в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Ирана Хасан Рухани на трёхсторонней встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса.

Хасан Рухани Kremlin.ru

«Спустя два с половиной года после начала этого процесса в дополнение к его успехам и новым достижениям мы наблюдаем рост влияния и укрепление его позиций в оказании содействия Сирии и международному сообществу в целях преодоления проблем и напряжённости в этой стране», — заявил Рухани.

Сохранение территориальной целостности Сирии, невмешательство извне в внутренние дела этой страны, должны тщательно соблюдаться, подчеркнул он.

«Необходимо обеспечить все условия для сохранения стабильности и безопасности этой страны», — указал президент.

Он также указал, что военные решения зарекомендовали себя неэффективными в решении сирийского кризиса.