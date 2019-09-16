Таганрог, Ростовская область, , 18:59 — REGNUM Фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества в Ростовской области стал региональный координатор политического движения «Левый фронт» Сергей Шурыгин. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

По информации ведомства, на территории Таганрога была выявлена и пресечена деятельность экстремистского сообщества «Союз народов солнца и народов полумесяца», созданного на идеологии зарубежного религиозного объединения «АллатРа». Согласно данным ФСБ, Сергей Шурыгин являлся руководителем этого сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в региональном управлении ФСБ сообщили о пресечении деятельности экстремистского сообщества, которое было создано с целью борьбы по национальному и религиозному принципу,"в том числе силовым путём, для чего на базе движения была создана боевая группа».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Участие в экстремистском сообществе», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки