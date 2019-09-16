Рига, , 18:45 — REGNUM Гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов сегодня, 16 сентября, в эфире латвийской радиостанции Baltkom рассказал, почему Крым — это Россия, и вопрос этот закрыт.

Владимир Бегунов и Владимир Шахрин Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Позиция по Крыму ясна, это мой дом, моя Родина. Мне плевать на то, кто и что думает. У меня там много друзей. Там всё хорошо. Там есть места, от которых трепетно щебечет в груди. Если кто-то сейчас думает, что выбрали нового президента, и он всё изменит, то флаг в руки! Один человек ничего не решает», — сказал Бегунов, отвечая на вопрос о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении Крыма Украине». Слова Бегунова приводит латвийский портал Mixnews.

Он также опроверг утверждения, что Россию следует считать «страной-агрессором». «Страна дебилов — это да!» — сказал Бегунов, что латвийское издание и вынесло в заголовок своего материала.

«А страна-агрессор… Ну, кого мы агресснули? Я вот сейчас фильм посмотрел французский, там Финляндия просит помощи, потому что на них Россия напала. Я понимаю, что пытаются расчеловечить, что мы тут все упыри и твари. Нас потом легче будет давить, всё очевидно», — сказал Бегунов.