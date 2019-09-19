Клуб государств, способных разрабатывать и производить собственные зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия может вскоре пополниться. Как Иран в условиях санкционного давления справился с нелегкой задачей, создав собственный дальний ЗРК, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

ЗРК «Бавар-373» Military.ir

Тегеран, , 05:21 — REGNUM Среди стран, обладавших собственными ЗРК большой дальности, до недавнего времени присутствовали лишь Россия, США и Китай. Причем последний производит ЗРК HQ-9 являющийся не более чем репликой российского С-300ПМУ. Иранский ЗРК «Бавар-373», несмотря на системную схожесть с российским комплексом, является самостоятельным изделием, на разработку которого иранский военпром затратил около 8 лет.

Теперь, после серии испытаний, ЗРК «Бавар-373» готов к принятию на вооружение иранской армией. Пока что сложно судить о том, насколько реальные характеристики этого изделия соответствуют заявленным, но в целом возможно, что «Бавар-373» действительно не хуже российского С-300ПМУ-2.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Станет ли Иран конкурентом России на рынке систем ПВО?».