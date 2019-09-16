Ереван, , 18:43 — REGNUM Армения не пойдет на урегулирование нагорно-карабахского конфликта на фоне угроз со стороны Азербайджана. Об этом 16 сентября на большой конференции в Ванадзоре заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян primeminister.am

При этом, он подчеркнул, что Армения неоднократно заявляла о готовности вести конструктивные и комплексные переговоры по поиску путей решения конфликта.

«Нужно прекратить говорить с Арменией на языке угроз, это бесполезно. Мы говорим, нужно прекратить эту показуху, и перейти к всеобъемлющим переговорам», — отметил премьер Армении.

Коснувшись заявлений бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза, Пашинян констатировал, что его заявление, сделанное 5 августа на площади Возрождения в Степанакерте о том, что «Нагорный Карабах — это Армения», вызвало бурные обсуждения. При этом он напомнил, что этому заявление предшествовало его другое заявление 12 марта во время которого глава армянского правительства указал на необходимость получить разъяснения по сути Мадридских принципов, об их рамках и «амплитуде возможностей».

Ранее Брайза заявил, что заявление «Нагорный Карабах — это Армения» Никола Пашиняна в Степанакерте останавливает весь переговорный процесс, делая его невозможным.

«Кроме того, я также заявил, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемо для населения Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Стоит также заметить, что я единственный лидер Армении, кто также указал на необходимость учета мнения азербайджанского населения, за что подвергся резкой критике со стороны собственного общества. И я также заявлял, что ожидаю подобного же заявления со стороны руководства Азербайджана. Что же мы получили в ответ, прошел почти год с момента моего того заявления, а из Азербайджана звучат заявления о том, что карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем обеспечения территориальной целостности Азербайджана, подразумевая под этим включение Арцаха в состав Азербайджана», — заметил Пашинян, при этом добавив, что если Баку занимает такую бескомпромиссную и категоричную позицию, то и Ереван будет настаивать на своем: Нагорный Карабах — это Армения и точка.

Он также поинтересовался, чем же сегодня занят Брайза, может быть, на самом деле он не обладает достаточной информацией о переговорном процессе, как настаивает.

«И если карабахский конфликт было так легко решить то, что же г-н Брайза во время нахождения на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ не решил этот вопрос», — заключил он.

Ранее, Брайза в интервью грузинскому интернет-телевидению Starvision TV в частности заявил: «Поскольку правовой статус Нагорного Карабаха должен быть определен только путем переговоров, то Армения могла достичь этого только путем переговоров. Глупо, что одна из сторон переговорного процесса забирает главный приз, не давая в обмен ничего».

По словам Мэтью Брайзы, Пашинян «не дурак, а умный человек», но проблема в том, что он находится под огромным давлением карабахской группировки.

«Независимо от того, насколько умело Пашинян ведет кампанию, насколько он популярен, эта группировка никогда не позволит ему приобрести политическую власть. Также эта группа имеет сильную поддержку с севера», — добавил Брайза.

По словам бывшего сопредседателя, Пашинян делает такие заявления с тем, чтобы защититься от давления «карабахского клана», на самом же деле он хочет провести переговоры с Азербайджаном до конца.

«Мне сообщили об этом и в Баку, при этом на очень высоком уровне», — сказал Брайза.