Приток украинских мигрантов в польский Краков привел местные власти к решению построить в городе новую церковь. Как это было достигнуто, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Ватикан, , 04:47 — REGNUM Предоставить участок под строительство храма попросил власти епископ Лодзинский и Познанский Польской автокефальной православной церкви Афанасий. По его словам, численность мигрантов такова, что имеющийся в городе храм не справляется с потоком прихожан, и нужен еще один. Благосклонный ответ горсовета прокомментировал священник Ярослав Антосюк, выразивший благодарность «от имени православных жителей Кракова».

Антосюк уточнил, что если на воскресную службу приходят до 300 человек, то на Пасху — до нескольких тысяч, и это не одни только украинцы, но и мигранты из Греции, Грузии. Белоруссии, России, болгарские и румынские студенты.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Ватикан: без Русской православной церкви и России не обойтись».