Киев, , 18:31 — REGNUM У новой власти Украины пока нет экономической и внешнеполитической стратегии. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-замглавы секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш, комментируя разработку проекта госбюджета Украины на 2020 год.

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«Пока они пытаются реализовать свои взгляды и обещания, которые давали во время избирательной кампании… Задача бюджета — создать стабильную финансовую возможность для «большого портфеля», который позволит финансировать не только социальный сектор, но и обеспечить приоритетные направления, в частности инвестиции в инновационную экономику», — сказал Гавриш.

По его словам, новое украинское правительство может предложить собственникам крупного бизнеса доприватизировать гособъекты, как это ранее сделал премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Когда нам говорят, что не меняют стратегию налоговой системы, а думают о том, чтобы договариваться с олигархами, тут я не вижу никаких перспектив. Например, британский премьер Тони Блэр после Маргарет Тэтчер не договаривался с британскими олигархами. Он предложил доприватизировать то, что при Тэтчер было продано за небольшие деньги. В результате бюджет Великобритании получит десятки миллиардов фунтов стерлингов», — напомнил Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. При этом Киев увеличивает финансирование сектора безопасности и обороны на 1,3 млрд долл. по сравнению с 2019 годом. Также запланировано увеличение финансирования медицины, образования, предусмотрено повышение минимальной зарплаты.