Киев, 16 сентября 2019, 18:31 — REGNUM У новой власти Украины пока нет экономической и внешнеполитической стратегии. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-замглавы секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш, комментируя разработку проекта госбюджета Украины на 2020 год.
По его словам, новое украинское правительство может предложить собственникам крупного бизнеса доприватизировать гособъекты, как это ранее сделал премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. При этом Киев увеличивает финансирование сектора безопасности и обороны на 1,3 млрд долл. по сравнению с 2019 годом. Также запланировано увеличение финансирования медицины, образования, предусмотрено повышение минимальной зарплаты.