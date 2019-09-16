Ереван, 16 сентября 2019, 18:29 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление спикера парламента Арарата Мирзояна касательно ситуации с решением Конституционного суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На пресс-конференции в Ванадзоре премьер предположил, что Мирзоян говорил не о политической оценке.
По словам Пашиняна, по крайней мере двое принимавших решение судей связаны с делом 1 марта, и неясно, почему они не взяли самоотвод. Как подчеркнул Пашинян, КС соавтор всех нарушений в стране, с 1996 года КС утверждает все выборы.
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Ранее сегодня, 16 сентября, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что Национальное собрание должно выразить позицию в связи с ситуацией вокруг КС Армении.
«Думаю, что Национальное собрание РА, как законный и легитимный представитель народа Армении и единственный государственный институт, наделенный первичным мандатом, в рамках своих полномочий должно выразить свою позицию в связи с вышеуказанными проблемами и ситуацией», — сказал Мирзоян.
После этого депутаты от правящего блока «Мой шаг» приняли решение провести экстренное собрание.
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