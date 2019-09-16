Вильнюс, , 18:25 — REGNUM Рубеж траты 2% от ВВП на оборону, как этого требуют правила НАТО, не будет преодолён Литвой в текущем 2019 году, а виной тому стал более высокий рост ВВП, чем это предполагалось при принятии бюджета на 2019 год в конце прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эту проблему сегодня, 16 сентября, рассматривали на созванном госсовете по обороне при президенте Литвы Гитанасе Науседе. В конце прошлого года на оборону было запланировано потратить 948 млн евро, что по подсчётам при принятии бюджета-2019 составляло 2,1% ВВП. Однако рост ВВП оказался выше и до отметки в 2% не хватает ещё порядка 30 млн евро.

Эту сумму власти в итоге решили одолжить на международном рынке, а не изыскивать в госбюджете, сокращая расходы на другие нужды. Таким образом отметка в 2% от ВВП при изменившейся динамике роста экономики будет преодолена. Об этом по окончанию госсовета объявил советник президента по вопросам обороны Йонас Витаутас Жукас.

Кроме того, во время совета было решено продолжать увеличивать военные расходы вплоть до отметки в 2,5% ВВП. В 2020 году решено купить шесть новых вертолётов. Какого типа — не уточняется, но они должны заменить советские Ми-8, которые в Литве используются для поисковых работ.

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, в 2020 году бюджет Литвы на оборону впервые в истории превысит отметку в 1 млрд евро.