Таллин, , 18:24 — REGNUM Уже в следующем месяце, 8 октября, эстонский госсуд рассмотрит спор президента страны Керсти Кальюлайд и парламента вокруг так называемого закона «о тайной слежке», сообщает сегодня, 16 сентября, портал национального телерадиовещателя ERR.

Закон, который существенно расширил полномочия спецслужб тайно следить за интересующими их лицами был принят ещё в конце февраля 2019 года составом прошлого парламента.

Однако тогда Кальюлайд его отклонила. В конце мая новый парламент повторно узаконил расширенные права спецслужб, оставив закон без изменений.

После этого Кальюлайд оспорила закон в государственном суде.