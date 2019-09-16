Киев, , 18:06 — REGNUM В проект бюджета Украины нужно заложить больше средств на повышение пенсий, зарплат, финансирование медицины и образования. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя регистрацию в Раде проекта бюджета Украины на 2020 год.

При этом Шуфрич признался, что ещё не видел проект бюджета в полном виде.

«Это не бюджет слуг народа, это бюджет господ народа. Этот бюджет — это продолжение наихудших традиций времен бюджетов Порошенко-Гройсмана (экс-президент Петр Порошенко и экс-премьер Владимир Гройсман — ред.). Почему? Все основные социальные показатели: минимальная зарплата, минимальная пенсия, финансирование охраны здоровья и образования увеличены только на индекс инфляции и то не в полном объеме, к сожалению», — рассказал Шуфрич.

Он раскритиковал увеличение бюджета обороны и безопасности, а также снижение финансирования субсидий.

«При этом военно-оборонный бюджет в условиях, когда мы декларируем что идем к миру, увеличен на 33 млрд грн, это более 1,3 млрд долл. При этом субсидии для населения, которые компенсируют высокие тарифы, уменьшили на 8 млрд грн (323 млн долл — ред.) даже по сравнению с бюджетом Порошенко на этот год. В этом году было 55 млрд, на следующий год запланировано 47 млрд (1,902 млрд долл — ред.)», — сказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Ожидается, что все последующие документы будут рассчитываться с учетом среднесрочной перспективы планирования — на три года. По предварительным данным, доходы госбюджета составят 43,666 млрд долл, расходы — 47,349 млрд долл. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).