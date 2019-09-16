Киев, 16 сентября 2019, 18:06 — REGNUM В проект бюджета Украины нужно заложить больше средств на повышение пенсий, зарплат, финансирование медицины и образования. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя регистрацию в Раде проекта бюджета Украины на 2020 год.
При этом Шуфрич признался, что ещё не видел проект бюджета в полном виде.
Он раскритиковал увеличение бюджета обороны и безопасности, а также снижение финансирования субсидий.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Ожидается, что все последующие документы будут рассчитываться с учетом среднесрочной перспективы планирования — на три года. По предварительным данным, доходы госбюджета составят 43,666 млрд долл, расходы — 47,349 млрд долл. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата повысится до 4723 гривен (191 долл).