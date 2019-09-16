Таллин, , 18:03 — REGNUM Сразу два законопроекта, которые предполагают упрощённый порядок получения гражданства для детей неграждан, одобрены эстонской парламентской конституционной комиссией и направлены на обсуждение в первом чтении Рийгикогу, сообщает сегодня, 16 сентября, портал национального телерадиовещателя ERR.

Один законопроект более консервативен и касается порядка 1,5 тыс. детей семей неграждан. Правила второго шире и могут затронуть интересы порядка 8 тыс. несовершеннолетних. Издание отмечает, что большинство «серопаспортников» уже являются гражданами России и РФ «всё равно не позволит им от него отказаться до достижения совершеннолетия».

Обсуждение одного законопроекта намечено на заседании 23 сентября, второй законопроект парламент в первом чтении рассмотрит 8 октября.