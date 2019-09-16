Минск, , 17:59 — REGNUM В основе экономической интеграции России и Белоруссии лежит сохранение суверенитета и независимости обеих стран. Об этом 16 сентября заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран», — сказала она в интервью газете «Наша Нива».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко отметила, что в интеграционных процессах Минск и Москва идут «на те шаги, которые экономически целесообразны». «Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркнула она.

При этом Наталья Эйсмонт отметила, что такие «громкие термины», как конфедерация или федерация, употребляемые СМИ в данном контексте, следует оценивать как «досужие журналистские штампы».

«В целом в интеграционной работе, которая сейчас ведётся, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», — сказала она.

Напомним, ранее сегодня газета «Коммерсантъ» рассказала о содержании проекта программы интеграции России и Белоруссии, который в начале сентября подписали премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Издание указало, что документ предполагает более высокую степень интеграции, чем в Европейском союзе, и «фактически на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства».

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