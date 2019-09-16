В ближайшие дни ожидается освобождение задержанного Ираном британского танкера Stena Impero, сообщает 16 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД Исламской республики Аббаса Мусави.

Тегеран, , 17:54 — REGNUM В настоящее время, по словам иранского дипломата, проводятся соответствующие юридические и судебные процедуры. Особо подчеркнуто, что к процессу переговоров об освобождении судна не привлекались никакие посредники.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля за нарушение правил международного морского права при прохождении через Ормузский пролив. Наблюдатели тогда связали арест судна с аналогичным инцидентом с задержанием иранского танкера в Гибралтарском проливе.