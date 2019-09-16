Псков, , 17:52 — REGNUM В Псковском городском суде сегодня, 16 сентября, начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает ГТРК «Псков», на процессе сторона обвинения представила письменные доказательства по делу — в частности, документы, которые были изъяты в ходе обыска в доме Кузнецовых.

Бывший вице-губернатор намерен дать показания суду только после допроса всех свидетелей ‑ и со стороны обвинения, и защиты. Допрос свидетелей назначен на четверг, 19 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов был задержан в Пскове 14 декабря 2018 года. Он обвиняется во взяточничестве по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело касается событий 2011 года, когда, по версии следствия, супруга Кузнецова приобрела жилой дом у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей, но заплатила за него только 5 млн рублей. Оставшиеся 1 млн 350 тыс. рублей следствие считает взяткой, за которые Кузнецов предложил директоруООО «ВестСтрой» содействие в выигрыше на получение выгодного госконтракта. Взяткодателя от уголовной ответственности освободили.

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