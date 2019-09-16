Киев, 16 сентября 2019, 17:51 — REGNUM Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру страны Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности нынешних властей Киева — мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных ей структур.
Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ткаченко напоминает, что такой аудит был запланирован еще во времена премьерства Владимира Гройсмана, но так и не был проведен. Он просит довести аудит до конца «как народный депутат и как киевлянин», подчеркивая, что необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.
Далее политик подчеркивает, что массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления в столице Украины уже неоднократно разоблачались — в ходе каждой более-менее серьезной проверки.
«Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий. Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора — за решеткой», — отметил Ткаченко.
В завершение депутат высказывает мнение, что если киевской власти и команде Кличко, в частности, нечего скрывать, то аудит только докажет их невиновность.
ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский и его окружение в настоящий момент пытается взять под свой контроль должность председателя Киевской городской государственной администрации, которую занимал Виталий Кличко. Кличко совмещал пост главы КГГА (назначаемый чиновник) с постом мэра Киева (избираемая должность). За распределение финансовых потоков в Киеве в большей степени отвечает именно глава КГГА, на которую чиновников назначают. Ирония ситуации в том, что по информации источников из политических кругов, именно Александр Ткаченко в настоящий момент является главным претендентом на эту должность.