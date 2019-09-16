Анкара, , 17:51 — REGNUM На переговорах в президентском комплексе «Чанкая» в Анкаре президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили развитие отношений двух стран на международной арене.

Встреча Владимира Путина с Хасаном Рухани в Анкаре Kremlin.ru

«Речь идёт и о политическом взаимодействии, активно сотрудничаем на международной арене и на площадке ООН, и на площадке других организаций, в том числе ШОС», — заявил Путин.

Главы государств также отметили хорошие темпы развития сотрудничества России и Ирана, в том числе в экономической сфере. Так, за первое полугодие 2019 года товарооборот вырос на 17%.