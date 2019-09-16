Анкара, , 17:43 — REGNUM По итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидеры государств пришли к соглашению о более тесной координации деятельности по ряду вопросов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

«Я хотел бы отметить значительную лидерскую роль Турции и президента Эрдогана в формировании списка тех людей, кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете», — заявил Путин.

По его словам, подготовка создания Конституционного комитета Сирии в целом завершена.

«Констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам, дать дополнительный импульс министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать свои усилия», — указал он, добавив, что в ходе двухчасовой беседы удалось затронуть широкий круг вопросов по Сирии, в том числе и ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе.