Симферополь, , 17:43 — REGNUM Главное экономическое противостояние между Крымом и Севастополем будет заключаться в борьбе за средства Федеральной целевой программы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября высказал политолог Владимир Джаралла.

«В экономическом плане главным соперничеством станет борьба за средства ФЦП, которые выделяются в общем на весь полуостров между Севастополем и Крымом. Кроме того, среди самой мощной бизнес-группы города — застройщиков сильны интересы крымских деятелей. Потому пересмотр ситуации в этой сфере должен будет вызвать рост, как минимум, агрессивной медиа-активности в регионе», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсовет Крыма при явке на выборах 33,2% избирателей прошли три партии: «Единая Россия» — 54,75% голосов, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,19%. В Севастополе при явке более 29% избирателей за «ЕР» проголосовали 38,47%. 18,74% набрали КПРФ, ЛДПР — 18,46%, Справедливая Россия» — 8,84% и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,89%.

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