Магас, , 17:43 — REGNUM В Ингушетии состоялись проводы военнослужащих в командировку в Сирию. На выполнение задач, поставленных перед российскими военнослужащими, отправились 276 бойцов батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

В торжественной церемонии проводов участвовал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и командующий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергей Рыжков. Калиматов пожелал землякам достойно выполнить задачи, поставленные перед ними по охране мирных объектов, перевозке гуманитарных грузов и ее распределении, а также охране мест дислокации российских военных.

Он отметил, что, хотя по словам главы МИД России Сергея Лаврова, война в Сирии закончена, отдельные очаги напряженности сохраняются. Поэтому в этой стране «осталась небольшая часть наших войск, которые поддерживают порядок в регионе, следят за зонами деэскалации и помогают местным жителям возвращаться к мирной жизни».

Напомним, это уже пятая командировка ингушских военных в Сирийскую Арабскую Республику с 2017 года.