Минск, , 17:39 — REGNUM Дэвид Хейл — заместитель госсекретаря США по политическим вопросам — посетит Минск 17 сентября и проведёт переговоры с руководством Белоруссии. Об этом сообщают дипломатические ведомства двух стан.

Представитель Госдепа проведёт переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Среди анонсированных вопросов обсуждения значится региональная безопасность.

Напомним, 29 августа Минск посещал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, тогда по итогам переговоров стороны «не пришли к каким-то конкретным решениям». Вскоре после этого Болтон провёл в Варшаве переговоры с госсекретарём совбеза Белоруссии Станиславом Засем, которого прочат в генсеки ОДКБ.

Читайте подробности: «Люди Белоруссии всё ещё хотят независимости» — Болтон

Также напомним, Вашингтон включил Белоруссию в «ось зла» и считает «режим Лукашенко» чрезвычайно опасным для национальной безопасности США, в связи с чем применяет к руководству и госпредприятиям постсоветской республики комплекс санкций. За последние 20 лет Белый дом не признал ни одни выборы в Белоруссии демократическими, свободными и справедливыми.