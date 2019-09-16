Ашхабад, , 17:23 — REGNUM Правительственные делегации Туркмении и Киргизии намерены обсудить вопрос об организации авиарейса «Бишкек — Ашхабад» уже в октябре 2019 года. Об этом заявил замминистра транспорта и дорог Киргизии Женишбек Ногойбаев на заседании межправительственной комиссии, пишет «Кабар».

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По его словам, налаживание прямого авиасообщения могло бы поспособствовать росту показателей торгово-экономического и культурного сотрудничества между странами, а также повышению конкурентоспособности в сфере авиаперевозок.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Туркменских авиалиний» насчитывает 25 авиалайнеров: два Boeing 777−200LR, три Boeing 757−200 и 12 Boeing 737.

Средний возраст принадлежащих Туркмении самолетов составляет около 10 лет. Самый «старый» из них был произведен более 22 лет назад, а наиболее «свежий» Boeing 737−800 — два года назад.

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