Луганск, , 17:16 — REGNUM Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет отстранён от должности и взят под арест. Об этом 16 сентября сообщает украинское издание «Остров» со ссылкой на источники в Луганске.

Согласно их утверждениям, по месту работы и жительства Корнета, а также в кабинетах его заместителей, в настоящее время проводятся обыски в рамках уголовного дела. Что именно инкриминируется министру и по какой статье возбуждено дело, не уточняется.

По сведениям издания, у Игоря Корнета возник конфликт с новым главой ЛНР Леонидом Пасечником, который вступил в должность после победы на выборах в ноябре 2018 года. Утверждается, что Корнет «был неудовлетворён тем, что власть перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику».

Следует отметить, что подтверждения данной информации от официальных органов ЛНР пока не поступало. На информационных ресурсах республики также нет никаких сообщений об аресте министра.