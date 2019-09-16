Великий Новгород, , 17:14 — REGNUM Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым от имени обкома КПРФ обратился к полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану с письмом, в котором выражает обеспокоенность «грязными технологиями» и «манипуляциями» на довыборах новгородского депутата Госдумы РФ 8 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, текст обращения опубликован на официальном сайте регионального отделения партии.

Новгородские коммунисты пишут полпреду об участии в выборах мойщицы посуды из кадетской школы имени Александра Невского, кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) Ольги Ефимовой — однофамилицы депутата Новгородской областной думы от КПРФ Ольги Ефимовой.

«Только наивные люди могут полагать, что подобное появление таких кандидатов может быть случайным, ведь цель ясна: сбить с толку избирателей и в результате путаницы отобрать от реальных кандидатов хоть несколько голосов. Несмотря на всю нашу работу, связанную с информированием граждан о провокации, никому не известный кандидат от никому не известной партии набирает почти 30% голосов от голосов, отданных за кандидата от КПРФ Нину Останину — единственного реального оппонента партии власти. Подобная провокация, на наш взгляд, не могла быть инициативой кандидата Ефимовой и партии КПСС, а была тщательно спланирована госструктурами не без участия администрации Новгородской области», — говорится в письме.

По мнению Гайдыма, такие манипуляции и кандидаты «подрывают доверие не только к избирательной системе, но и к органам государственной власти в целом, результатом чего явилась рекордно низкая явка».

Лидер новгородских коммунистов отмечает, что ранее направленные им обращения в адрес ЦИК России, Избирательной комиссии и региональных властей «не дали результатов и каких-либо позитивных изменений».

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Гайдым рассчитывает, что о ситуации на выборах в Новгородской области проинформируют президента России Владимира Путина — с тем, чтобы исключить подобные технологии в будущих выборных кампаниях.

Напомним, на официальных информационных стендах облизбиркома, размещённых на всех избирательных участках, фото кандидата Ольги Ефимовой было очень похожим на официальное фото депутата Ольги Ефимовой, которая в выборах вообще не участвовала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Бобрышев — за него проголосовали 40 290 избирателей Новгородской области, или 35,39%. Кандидат от КПРФ Нина Останина показала второй результат — 23 150 голосов избирателей, или 20,33%, при этом Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости») набрала в свою поддержку 6143 голоса (5,4%). Явка на выборы в Новгородской области составила 23,1%.

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