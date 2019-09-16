Растущая опасность для американских космических систем была обсуждена на недавнем совещании администрации президента США. Встреча проведена в обстановке высокой секретности. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM По информации издания, на совещании обсуждалась политика России и Китая в космосе и выражались серьёзные опасения, что их деятельность позволит им создать возможности для лишения США военных побед в будущих войнах и серьезно подорвать экономику Америки.

Forbes пишет, что большую часть проблем в космосе США ожидают от Китая. Китай обладает 120 разведывательными спутниками, многие из которых эксплуатируются Народно-освободительной армией Китая для отслеживания передвижений американских войск. У России всего около 20 таких спутников.

Отмечается, что именно Китай постоянно увеличивает свои расходы на так называемые контрпространственные технологии. Пекин испытал противоспутниковое оружие ещё в 2007 году и продолжает совершенствовать эту технологию.

Издание также приводит мнение двух разведывательных ведомств США о том, что Россия и Китай разрабатывают кинетические и некинетические средства, предназначенные для деградации и разрушения космических систем США.

Эти технологии включают в себя направленное энергетическое оружие (лазеры), космические аппараты, которые могут физически манипулировать спутниками, наземные противоспутниковые боеприпасы, глушители, которые могут нарушать восходящие и нисходящие линии связи, и кибератаки, которые могут повредить спутники, наземные станции и оборудование военных истребителей, зависящих от космических систем.