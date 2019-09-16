Киев, , 17:09 — REGNUM Верховная рада Украины будет обязана назначить дату проведения досрочных местных выборов в Киеве, если мэр столицы Виталий Кличко подаст в отставку. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Олег Постернак.

«Если сейчас Кличко добровольно уйдет в отставку, Верховная рада должна будет назначить выборы киевского городского головы», — сказал Постернак.

Он поддержал инициативу фракции «Слуга народа» ввести в регионах институт префектов вместо губернаторов, а уже потом проводить местные выборы по всей Украине.

«Это нормальный процесс, который должен закончить децентрализацию. Для этого нужно внести изменения в Конституцию. Это нужно сделать на этой сессии новым законопроектом. В том проекте закона, который рассматривал парламент, есть статья об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Децентрализация была привязана к этой статье… Лучше разработать новый законопроект о внесении изменений в Конституцию», — добавил Постернак.

Эксперт отметил хорошие шансы Кличко одержать победу на внеочередных выборах мэра Киева. При этом он выразил уверенность в том, что в «войнушке» между Офисом президента и мэром Киеве победу одержит команда Владимира Зеленского.

«У Кличко есть стабильный ядерный электорат… Кандидат, которого выдвинет партия Зеленского, может оказаться совершенно непопулярным и непонятным для киевлян. Например, господин Ткаченко совсем не вписывается в образ хозяйственника, которым должен быть киевский городской голова», — рассказал Постернак.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Киеве пройдут после внесения изменений в законы Украины о столице и децентрализации.