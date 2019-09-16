Киев, 16 сентября 2019, 17:09 — REGNUM Верховная рада Украины будет обязана назначить дату проведения досрочных местных выборов в Киеве, если мэр столицы Виталий Кличко подаст в отставку. Об этом 16 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Олег Постернак.
Он поддержал инициативу фракции «Слуга народа» ввести в регионах институт префектов вместо губернаторов, а уже потом проводить местные выборы по всей Украине.
Эксперт отметил хорошие шансы Кличко одержать победу на внеочередных выборах мэра Киева. При этом он выразил уверенность в том, что в «войнушке» между Офисом президента и мэром Киеве победу одержит команда Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Украины Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Киеве пройдут после внесения изменений в законы Украины о столице и децентрализации.