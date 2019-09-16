Рига, , 17:05 — REGNUM Все бездомные коты и кошки столицы Латвии Риги должны быть отловлены и в перспективе должны обитать в специально построенном «кошачьем городке», под оборудование которого сегодня, 16 сентября, комитет городской собственности Рижской думы выделил отдельный участок в 7158 квадратных метров, пишет латвийский новостной портал TVNET.

Просьбу о выделении участка под такие нужды в самоуправление столицы Латвии направила общественная организация ŠriGaneša. Территорию выделяют в аренду сроком на десять лет с возможностью дальнейшего продления этого срока.

Строительство городка будет финансироваться за счёт пожертвований. В организации уверяют, что уже собрано свыше 23 тыс. евро, которые и будут инвестированы в проект. Все животные будут иметь специальные паспорта, получать корм, пройдут вакцинацию, будут стерилизованы, а жители смогут их впоследствии забирать себе. Планируется, что в городке будет обитать не менее одной сотни кошек и котов.