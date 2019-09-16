Киев, , 17:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что встреча «нормандской четверки» пройдет результативно, в частности, стороны договорятся об обмене пленными и масштабном разводе войск в Донбассе. Соответствующее заявление Зеленский сделал 16 сентября в Киеве на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Главное во время этой встречи не поднятие темы, а решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных «всех на всех». Окончательное решение с конкретными терминами вопроса разведения войск — Золотое, Петровское. А потом четкие термины развода войск вдоль всей территории, вдоль всей контактной линии», — сказал Зеленский.

По его словам, местные выборы в отдельных регионах Донбасса могут произойти только после «вывода всех войск».

«Я не знаю, сможем ли мы все это решить за одну встречу, я — очень хочу… Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат, потому что у нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию. Я очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет за столом переговоров», — добавил Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что теперь встречи «нормандской четверки» будут проходить намного чаще.

«Последняя встреча «нормандской четверки» произошла в середине октября 2016 года. Я ожидаю, что эта встреча произойдет. Когда у нас в стране война, у нас не могут проходить встречи раз в три или четыре года. У нас нет столько времени ждать, потому что каждый день гибнут наши парни», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Зеленский заявил, что в Донбассе нельзя реализовывать сценарий Абхазии или Приднестровья.