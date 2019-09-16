Ереван, 16 сентября 2019, 16:57 — REGNUM Документ
Дорогие соотечественники,
достопочтенные военнослужащие Службы национальной безопасности РА,
сообщаю вам, что я принял решение представить заявление об отставке с должности директора Службы национальной безопасности РА. Подобное решение в создавшейся ситуации и в контексте грядущего считаю самым предпочтительным и самым обоснованным вариантом служения Республике Армения и своему народу.
Это решение я принял с такой же уверенностью, как и то, когда на судьбоносном для нашей страны этапе согласился вступить в должность директора Службы национальной безопасности. Моя деятельность в течение полутора лет всегда была перед вашими глазами, и каждый свой шаг я делал с одним принципом: Родина и честь офицера превыше всего.
Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной.
Мира и безопасности нашей стране!
Честь имею!
Перевод на русский язык: www.sns.am