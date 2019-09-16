Киев, , 16:52 — REGNUM «Украина и Европа нуждаются в санкционном давлении на Кремль, чтобы обязать его выполнять международное право». Об этом 16 сентября в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Словакии Зазуной Чапутовой.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии. Это нужно не только Украине, в этом нуждается вся Европа, которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право», — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на то, что словацкая сторона, которая сейчас возглавляет ОБСЕ, поможет Киеву решить проблему восстановления территориальной целостности.

«Полное и устойчивое прекращение огня, разведение сил в Станице Луганской должно быть верифицировано должным образом ОБСЕ. Всё это станет первыми значительными шагами к миру. Надеемся, что Словакия будет и дальше ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возврат под наш — украинский контроль временно оккупированные территории», — добавил Зеленский.

Он также сообщил, что обсудил с президентом «усиление сотрудничества с НАТО, которое усилит обороноспособность страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Зеленский назвал антироссийские санкции и дипломатию единственным способом возврата украинских территорий. При этом он раскритиковал отдельных западных партнеров, которые выступают за снятие санкций с Кремля, поскольку Украина продолжает терять не только деньги, но и людей. Кроме того, Зеленский назвал санкции «жестким мировым налогом, необходимым для мирового порядка».