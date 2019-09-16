Киев, 16 сентября 2019, 16:52 — REGNUM «Украина и Европа нуждаются в санкционном давлении на Кремль, чтобы обязать его выполнять международное право». Об этом 16 сентября в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Словакии Зазуной Чапутовой.
Он выразил надежду на то, что словацкая сторона, которая сейчас возглавляет ОБСЕ, поможет Киеву решить проблему восстановления территориальной целостности.
Он также сообщил, что обсудил с президентом «усиление сотрудничества с НАТО, которое усилит обороноспособность страны».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Зеленский назвал антироссийские санкции и дипломатию единственным способом возврата украинских территорий. При этом он раскритиковал отдельных западных партнеров, которые выступают за снятие санкций с Кремля, поскольку Украина продолжает терять не только деньги, но и людей. Кроме того, Зеленский назвал санкции «жестким мировым налогом, необходимым для мирового порядка».