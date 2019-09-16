Бишкек, , 16:51 — REGNUM «Нет необходимости перехода на латинский алфавит. Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей встречи с председателем комиссии по государственному языку Назаркулом Ишекеевым.

По словам главы государства, нужно не тратить время на обсуждение этой темы, а использовать его для развития страны.

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Также Жээнбеков отметил особую роль киргизского языка в жизни республики и подчеркнул необходимость использовать его во всех сферах общественной жизни, особенно в системе госуправления.

«Глубокое внедрение государственного языка в сферу образования, науки, культуры и экономики является нашей основной задачей», — подчеркнул киргизстанский лидер.

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