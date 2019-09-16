Киев, , 16:50 — REGNUM В проекте бюджета Украины на 2020 год заложено увеличение финансирования секторов безопасности и обороны на $1,335 млрд. Об этом 16 сентября на брифинге в Верховной раде заявила депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

«Мы балансируем бюджет настолько, чтобы обеспечить обороноспособность страны — это увеличение на 33 млрд грн в 2020 году. Мы говорим об увеличении затрат на охрану здоровья, а это 9,8 млрд грн (396 млн долл — ред.)», — сказала Верещук.

По её словам, правительство разработало реалистичный проект бюджета, который позволит не менять налоговую базу страны.

«Бюджет 2020 позволяет не менять налоговую базу. Мы не будем вносить изменения в Налоговый кодекс, потому что каждый год под бюджет, который закладывало правительство, всегда меняли налоги… Это ложилось бременем на карманы украинцев», — рассказала Верещук.

По её словам, в будущем правительство планирует разрабатывать бюджеты на три года.

«Это бюджет, который можно назвать реалистичным. Это не прорыв, это не прыжок тигра… За две недели очень сложно качественно сформировать новый бюджет, который был бы не ежегодным, а на среднесрочное планирование, хотя бы на три года… Принято сбалансированное решение: сделать бюджет сбалансированным, чтобы доходы соответствовали затратам. Дефицит бюджета около 2%, это нормально», — подытожила Верещук.

Напомним, в бюджет Украины 2019 года на сектор безопасности и обороны заложено 209,7 млрд грн (8,4 млрд долл).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября. Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн (43,666 млрд долл). Расходы — в сумме 1170 млрд грн (47,349 млрд долл).