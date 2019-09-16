Киев, 16 сентября 2019, 16:50 — REGNUM В проекте бюджета Украины на 2020 год заложено увеличение финансирования секторов безопасности и обороны на $1,335 млрд. Об этом 16 сентября на брифинге в Верховной раде заявила депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.
По её словам, правительство разработало реалистичный проект бюджета, который позволит не менять налоговую базу страны.
По её словам, в будущем правительство планирует разрабатывать бюджеты на три года.
Напомним, в бюджет Украины 2019 года на сектор безопасности и обороны заложено 209,7 млрд грн (8,4 млрд долл).
Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября. Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн (43,666 млрд долл). Расходы — в сумме 1170 млрд грн (47,349 млрд долл).