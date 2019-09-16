Анкара, , 16:40 — REGNUM По итогам переговоров в Анкаре президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Тайип Эрдоган договорились об укреплении и развитии сотрудничества во всех областях. Об этом 16 сентября сообщил официальный сайт президента Ирана.

«В ходе переговоров президенты двух стран охарактеризовали отношения и сотрудничество между Тегераном и Анкарой прочными, дружественными и расширяющимися, подчеркнув необходимость укреплять и углублять связи двух стран», — говорится в сообщении.

Рухани также отметил, что модель трехстороннего сотрудничества Ирана, Турции и России по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке идёт на пользу региону, а стабильное функционирование водных маршрутов в Персидском и Оманском заливах, как и в районе Ормузского пролива, имеет особое значение для Тегерана.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул необходимость поддержания ядерной дипломатии на международном уровне и отметил неэффективность санкций, наложенных США на Иран.