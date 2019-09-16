Черкесск, , 16:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии может вновь занять место председателя Народного собрания Александр Иванов. Его кандидатура одобрена на конференции регионального отделения «Единой России», сообщили ИА REGNUM 16 сентября в партийном объединении.

За Иванова, который уже дважды избирался спикером законодательного органа, проголосовало большинство однопартийцев. Решение было принято на основании тайного голосования.

Отметим, что с учетом того, что «Единая» Россия» по итогам выборов депутатов шестого созыва парламента Карачаево-Черкесии получила в Народном собрании большинство голосов — 34 мандата — вопрос избрания спикером Александра Иванова является практически решенным.

Напомним, первая сессия парламента Карачаево-Черкесии VI созыва состоится 17 сентября. На ней будет избран спикер парламента.

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