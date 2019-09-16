Киев, , 16:32 — REGNUM «Обмен политическими заключенными между Россией и Украиной, произошедший неделю назад, был воспринят в Киеве как победа Владимира Зеленского, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Украинский президент, новичок в политике, пытается воспользоваться этим успехом, чтобы реанимировать зашедший в тупик мирный процесс, намеченный в 2015 году Минскими соглашениями, и закончить войну в Донбассе. Зеленский анонсировал подготовку нового обмена заключенными и рассчитывает вскоре встретиться с российским президентом Владимиром Путиным».

"Нам хотелось сделать это 16 сентября. Но российская сторона не может прибыть в этот день. Сейчас мы активно ищем другую дату», — сказал в минувшую пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Украинский президент заинтересован в решении вопросов, касающихся безопасности, особенно — в полном прекращении бомбардировок в Донбассе, уходе войск и создании условий для мира, объяснил Пристайко. На встрече российского и украинского лидеров в Париже также должны присутствовать французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель, входящие в «нормандскую четверку».

Впрочем, в Москве на встречу не торопятся, отмечает La Vanguardia. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал на прошлой неделе, что сперва необходимо сделать важные приготовления, а Юрий Ушаков, советник Путина, сообщил, что встреча скорее пройдет в октябре, чем в сентябре. Кроме того, у России есть условия: воюющие силы должны быть разделены линией, оговоренной в 2015 году, а Донбасс — получить особый статус. Наконец, перед саммитом «нормандской четверки» должно быть заключено предварительное соглашение.