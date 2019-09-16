Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM На второй неделе после единого дня голосования в Петербурге МО «Юго-Запад» не может подвести итоги голосования. В этом муниципальном округе задумали пересчитать бюллетени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили кандидаты в депутаты.

По данным, внесенным в ГАС «Выборы», сейчас в муниципальный совет проходят шестеро представителей «Справедливой России», трое — КПРФ, двое самовыдвиженцев и девять единороссов.

На всех участках были установлены КОИБы — комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней. Решение о пересчете бюллетеней вручную муниципальный избирком принял еще 14 сентября, однако кандидатам выдали на руки копию бумаги лишь в понедельник, 16 сентября.

Как говорится в решении ИКМО «Юго-Запад», ручной пересчет необходим «в связи с многочисленными жалобами <…> на неоднократные отказы КОИБ в ходе голосования и в связи с возникновением сомнений в правильности составления протоколов об итогах голосования».

Дата и время пересчета неизвестны. Членам УИК от партий и кандидатам рекомендовали «ждать уведомления».

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Напомним, в результате неоднократных пересчётов в ходе муниципальных выборов оппозиционные кандидаты уже не раз теряли места в муниципальных советах, в то время как у кандидатов «Единой России» прибавлялось число голосов.

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