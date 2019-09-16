Вена, , 16:30 — REGNUM Австрийская ультраправая партия FPÖ полностью порвала со своим предыдущим председателем, сообщает испанское издание ABC. Хайнц-Кристиан Штрахе, покинувший пост вице-канцлера и главы партии после скандала из-за «видео с Ибицы» (на котором он предлагал институциональные услуги в обмен на финансирование мнимой представительнице российского олигарха), даже не присутствовал на съезде, где австрийские правые избрали своим новым лидером Норберта Хофера.

Хофер получил 98,3% голосов 870 делегатов, собравшихся в Граце. Он проинформировал, что и встречи со Штрахе по случаю передачи власти не будет, а в своем выступлении дал понять: его стиль управления будет совершенно иным. Горделивое ощущение собственного превосходства, характерное для Штрахе (с которым FPÖ добилась поддержки 26% австрийских избирателей) должно остаться в прошлом.

Съезд партии очень походил на сеанс групповой терапии, отмечает ABC, участники которого стремились примириться с недавним прошлым. «Дорогой Хайнц-Кристиан, ты совершил невероятные вещи, я признаю твой личный вклад и прошу аплодисментов в твой адрес», — сказал Хофер в знак прощания с уже завершившимся для FPÖ этапом. Оваций не последовало, но аудитория вежливо похлопала.

«Мы возвращаемся в австрийскую политику», — произнес новый глава партии свой первый девиз в преддверии выборов в конце месяца. Опросы пророчат правым радикалам 20% — достаточно, чтобы снова стать частью коалиционного правительства вместе с консерватором Себастьяном Курцем.