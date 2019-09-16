Курск, , 16:28 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт на церемонии инаугурации сообщил о грядущих кадровых перестановках в администрации региона. Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония прошла в Драмтеатре имени А. С. Пушкина 16 сентября.

В администрации региона сократится количество заместителей губернатора, комитетов и департаментов. По словам губернатора, это нужно для повышение эффективности работы чиновников.

Изменения в области коснутся не только чиновников. По словам Старовойта, будет также пересмотрено административно-территориальное деление Курской области.

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