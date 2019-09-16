Гонконг, Китай, , 16:27 — REGNUM «Трудно переоценить, насколько торговые центры интегрированы в повседневную жизнь жителей Гонконга, — пишет испанское издание El Pais. — Они являются фундаментальным сектором экономики автономной территории; это привычное место досуга, встреч и необходимые узлы в лабиринте эстакад <…> На прошлой неделе они также превратились — с наступлением ночи — в импровизированные залы. Сотни манифестантов, одетых в черное, встречались на этих площадках, чтобы петь эмоциональный марш, внезапно превратившийся в новый гимн протестов: «Слава Гонконгу».

Песня с вызывающими словами, появившаяся только к концу августа, — плод коллективного творчества. Музыку написал двадцатилетний молодой человек, который попросил называть его Томасом и не публиковать других сведений о его личности. В создании слов принимали участие десятки человек посредством социальных сетей. Когда первая версия гимна была выложена в интернет две недели назад, манифестанты с энтузиазмом выучили маршевый ритм и эмоциональные куплеты. После этого они распространялись со скоростью пламени.

Протестующие также располагают тем, что можно считать своего рода «официальным видео»: этот тщательно сделанный ролик с момента публикации на YouTube в среду посмотрели больше миллиона раз. На нем оркестр из молодых людей, одетых в черное, в противогазах и касках (привычный облик манифестантов), исполняет гимн в ритме марша. Кадры с молодыми музыкантами сменяются фотографиями с протестных акций, призванными придать видео эпический размах.