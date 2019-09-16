Каракас, , 16:21 — REGNUM Национальный центр связи, отвечающий за коммуникации главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, проинформировал в официальном сообщении, что механизм переговоров между оппозицией и режимом Николаса Мадуро, проходивших с середины мая под эгидой Норвегии, «исчерпал себя». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает испанское издание El Mundo.

«Диктаторский режим Николаса Мадуро прекратил переговорный процесс под фальшивыми предлогами: после более чем 40 дней, когда они отказывались продолжить работу в прежнем ключе, мы подтверждаем, что барбадосский механизм исчерпал себя», — указано в заявлении, опубликованном штабом Гуайдо вечером в воскресенье. Оппозиционеры также заверили, что передали представителям Мадуро предложение о соглашении, которое режим отказался обсуждать. «Мы должны готовиться к новому этапу борьбы, который потребует еще больше преданности, силы, самопожертвования и убежденности от всех», — резюмировали противники официальной власти.

После провалившегося 30 апреля восстания против Мадуро, которое возглавил Гуайдо, начался процесс переговоров между правительством и оппозицией, напоминает El Mundo. Стороны пытались найти выход из политического и экономического кризиса, которым охвачено нефтяное государство. Переговоры, проходившие сперва в Осло, а затем на Барбадосе, были организованы правительством Норвегии.