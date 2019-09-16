Ташкент, , 16:09 — REGNUM Оборудование для обнаружения радиации передано Узбекистану американской стороной, оно уже будет установлено на узбекско-афганской границе, на мосту «Хайратон», сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы посольства США в Ташкенте.

«Оборудование поможет Узбекистану бороться с контрабандой радиоактивных материалов в важном международном пункте пересечения границы, оно включает в себя радиационные портальные мониторы для сканирования транспортных средств и пешеходов, мобильные системы обнаружения и портативные детекторы», отметил собеседник агентства.

По его словам, передача данного оборудования двустороннего сотрудничества в этой сфере, в скором времени США предоставят оборудование для оснащения других приграничных таможенных постов.