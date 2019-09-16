Анкара, , 16:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции совместно с Соединенными Штатами в пятый раз осуществили патрулирование безопасной зоны на севере Сирии, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В спецоперации приняли участие четыре вертолета. Помимо облетов указанных территорий, также совершается и пешее патрулирование.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа 2019 года Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности в Сирии, которая поможет обеспечить безопасность Турции от миграционного потока.

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