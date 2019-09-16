Киев, , 16:06 — REGNUM Перенести заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского решил Подольский районный суд Киева, сообщило 16 сентября ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Мокина.

Как разъяснил защитник журналиста, такое решение было принято в связи с уходом в отпуск судьи, который ведет его дело. Заседание было перенесено на 6 ноября.

В то же время РИА Новости, ссылаясь на адвоката, сообщили о переносе судебного слушания, но по другой причине — госпитализация Кирилла Вышинского. Дата следующего заседания в сообщении та же.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в измене родине. В сентябре этого года его обменяли между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Прибыв в Москву, он заявил, что не боится возвращаться в Киев.