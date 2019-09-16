Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Председателем федерации профсоюзов Казахстана (ФПРК) избран Ералы Тугжанов, который сменил на этом посту Бакытжана Абдирайым, сообщает 16 сентября агентство «Казинформ».

Во время заседания генерального совета ФПРК Абдирайым сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу. На пост председателя были предложены две кандидатуры: общественно-политический деятель Ералы Тугжанов и председатель отраслевого профсоюза работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта Оразгали Ахметбаев.

Отметим, Ералы Тугжанов ранее занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана, председателя комитета по делам религий министерства юстиции республики, а также другие руководящие должности в регионах республики.

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