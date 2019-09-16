Ереван, , 16:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал заявление спикера парламента республики Арарата Мирзояна о некомпетентности Конституционного суда (КС) Армении по делу Кочаряна.

«Прежде всего, я приветствую заявление Арарата Мирзояна. Он не давал политическую оценку решениям КС. Оценка основана на мнении множества юристов, утверждающих, что КС принял незаконное решение», — заявил 16 сентября Пашинян на пресс-конференции в Ванадзоре.

Премьер-министр подчеркнул, что КС принял такое решение, потому что председателем суда является член Республиканской партии Армении, а двое из судей принявших решение 4 сентября имеют отношение к «делу 1 марта».

По словам Пашиняна, Национальное собрание должно «подумать о будущем» Конституционного суда.

Напомним, что сегодня спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, что Национальное собрание, являясь единственно законным представителем народа Армении, выражает свое недовольство работой КС по уголовному делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.