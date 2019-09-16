Сочи, Краснодарский край, , 15:53 — REGNUM Новые главы районов города-курорта Сочи представлены на планерном совещании в мэрии 16 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

Администрацию Лазаревского района возглавил Олег Бурлев, Центрального района, Александр Белозёров, администрацией Адлеровского района будет руководить Валерий Кокорев, глава Хостинского района Павел Клопотовский сохранил свою должность.

«Мы с вами должны действовать в первую очередь во благо горожан. Продолжим традицию — каждый четверг выезжать по районам, общаться с населением. По субботам — будем проводить личный приём граждан», — сказал на совещании мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сокращении числа заместителей мэра Сочи с десяти до восьми, сегодня были названы фамилии вице-мэров.

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