Сочи, Краснодарский край, 16 сентября 2019, 15:53 — REGNUM Новые главы районов города-курорта Сочи представлены на планерном совещании в мэрии 16 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.
Администрацию Лазаревского района возглавил Олег Бурлев, Центрального района, Александр Белозёров, администрацией Адлеровского района будет руководить Валерий Кокорев, глава Хостинского района Павел Клопотовский сохранил свою должность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сокращении числа заместителей мэра Сочи с десяти до восьми, сегодня были названы фамилии вице-мэров.
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