Годовщина начала польско-германской войны 1939 года традиционно становится в нынешней Польше поводом развернуть массовое антисоветское «гуляние», с обязательными рассуждениями о равенстве вины СССР и фашистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Почему в этом году мероприятия в Польше, спланированные в честь круглой даты 80-летия с особым размахом, не вызвали ожидаемого резонанса, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Алимкин.

Забытый 1945-й Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Варшава, , 02:15 — REGNUM Невозможно до бесконечности воспевать «страдания, постигшие Польшу в период коммунистической оккупации», без того, чтобы не замаскировать роль предвоенного руководства Польши в поощрении фашистского агрессора. Пропагандистская конференция в Варшаве, открывшая мероприятия посвященные началу Второй мировой войны, показала это в полной мере.

Были обойдены молчанием такие эпизоды предвоенной истории, как сотрудничество тогдашней Польши с фашистскими Италией и Венгрией, договор Пилсудского с Гитлером о ненападении и участие в разделе Чехословакии в 1938 году. Но этот «заговор молчания», призванный переложить всю вину на СССР, подписавший пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, не выбивается из череды польских «праздников наоборот», проходящих каждое 1 сентября. Что же было необычного именно в этом году, и почему отказались приезжать в Варшаву высокопоставленные гости со всего мира?

Читайте подробности в статье Дмитрия Алимкина «Почему не задался польский «юбилей» 1 сентября?».